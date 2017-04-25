Жан Рено снялся в фильме с внучкой экс-губернатора Запорожской области (ВИДЕО)

Стало известно, что внучка экс-губернатор Запорожской области, главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, Полина Печененко (Артеменко) снялась в фильме «Полина» вместе с Жаном Рено.

Фильм «Полина» — история об 11-летней девочке, которая живет со своей теткой и двоюродным братом и ничего не знает о своем прошлом и родителях. Родственники тайно планируют избавиться от девочки в ее день рождения, чтобы получить таинственное наследство – киностудию. Полине удается бежать, и она отправляется в путешествие на поиски правды о своей семье.

Фильм является совместной продукцией студий Wild Tribe Films (Бельгия, Франция) и Film.ua (Украина) при поддержке Госкино Украины. Релиз фильма запланирован на 2018 год. Бюджет картины – 2 млн долл. Режиссер — Олиас Барко.

Отметим, что Барко долго не мог подобрать актрису на главную роль девочки 10-11 лет.

Режиссер просмотрел более 1,5 тыс. претенденток в разных странах мира. Будучи на киностудии Film.UA с совершенно другим проектом, в толпе во время экскурсии на FILM.UA Studio он встретил Полину. Это и было решающим для дальнейшей судьбы фильма.

«Она — моя Натали Портман и добавляет, что много лет назад точно также, совершенно случайно, Люк Бессон встретил 13-летнюю Натали Портман, пригласив ее в свой фильм «Леон», который сделал из девочки мировую кинозвезду. Олиас не исключает, что такая же судьба ждет и украинку Полину Печененко», — цитирует Барко издание «Vogue».

Кроме Жана Рено и Полины Печененко, в фильме приняли участие актеры Вирджиния Ледуайен («Пляж», «8 женщин»), Эдуар Бэр («Астерикс и Обеликс в Британии»), Василий Вирастюк и актриса из Беларуси Яна Новикова («Племя»).

