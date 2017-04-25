Домой Новости Житель Запорожья обнаружил тайник с 17-ю гранатометами (ВИДЕО)

Житель Запорожья обнаружил тайник с 17-ю гранатометами (ВИДЕО)

От
Valeriy
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Житель Запорожья нашел в лесополосе на окраине города тайник с арсеналом оружия. После того, как перевез его в гараж, гражданин позвонил в полицию.

Как рассказал гражданин, в лесополосе на окраине города он случайно нашел тайник с гранатометами. Мужчина перевез находку в собственный гараж. Впрочем, понимая всю ответственность за незаконное хранение оружия и опасность, которую несут в себе мощные боеприпасы, позвонил в полицию.

По информации ГУ Национальной полиции в Запорожской области, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы ГУНП изъяли из гаража пятнадцать противотанковых гранатометов различных модификаций и два подствольных гранатомета к автомату Калашникова. Происхождение оружия установит досудебное расследование.

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