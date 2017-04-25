Запорожские студенты-баскетболисты успешно стартовали в соревнованиях СБЛУ (ВИДЕО)

В Одессе стартовал финальный этап дивизиона «Черное Море» Студенческой баскетбольной лиги Украины.

На площадке универсального спортивного комплекса «Одесса» с 24 по 28 апреля выясняют отношения студенческие команды юга Украины. Среди претендентов на две путевки в финал СБЛУ и коллективы двух запорожских ВУЗов — ЗНТУ и КПУ.

В стартовой игре финального турнира Дивизиона «Черное Море» сошлись студенты Одесского государственного экологического университета и Запорожского национального технического университета.

В обеих командах было немало игроков клубов первой лиги чемпионата Украины — одесского Динамо-БИПА и запорожского Запорожье-2-ЗНТУ. Первая половина игры прошла почти на равных.

После большого перерыва игра у студентов-экологов окончательно расклеилась, и они упустили решающий рывок запорожцев. В итоге финальная сирена зафиксировала более чем уверенную победу студентов ЗНТУ со счетом 99:64.

Команда Классического приватного университета из Запорожья победила студентов Одесской государственной академии строительства и архитектуры со счетом 79:67.