Запорожский нардеп изобличил российский журналистов во вранье

Народный депутат Верховный Рады Игорь Артюшенко удивлен вранью, которое льется с экранов росТВ в голову граждан РФ.

«Кремлевские руководители все тщательней ограждают своих граждан от окружающего мира. Сегодня «русский мир» — это глухое пространство, в котором царят свои законы, которые чаще всего не поддаются любому логическому объяснению. В «русском мире» нет войны, нет вторжение регулярной армии в мирные страны, а во всех бедах граждан виновата преступная власть Запада», — написал на своей странице в ФБ Игорь Артюшенко.

По словам нардепа, то, что журналисты РФ регулярно перекручивают украинские новости уже давно не удивляет, но в последнее время кремлевская пропаганда вышла на мировой уровень — пресс-секретарь НАТО вновь заявила о тотальном перекручивании слов генсека Альянса Йенса Столтенберга российскими медиа.

«Лично я бы назвал эти факты — искажение. Чего только стоит последний «перевод» заявлений генсека российскими СМИ, когда журналисты вложили в уста Столтенберга термин «присоединение Крыма» вместо «аннексия Крыма». На этот раз из российских госканалов лились росказни о том, что НАТО планирует агрессию по отношению к России.

Уверен, ждать опровержения или извинения от российских журналистов — бесполезно. В «русском мире» понятие «объективность» и «беспристрастность» отсутствуют», — поведал Игорь Артюшенко.

Отметим, что пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску обвинила российские каналы «Россия 24» и «Россия 1» в искажении слов генсека Альянса Йенса Столтенберга.