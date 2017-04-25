Запорожский облсовет обратился к Верховной Раде о почтении Дня памяти жертв геноцида армян

На апрельской сессии Запорожского областного совета 64 депутата единогласно поддержали обращение к Верховной Раде Украины о чествовании памяти жертв трагедии армянского народа, организованного массового уничтожения армянского народа на территории Османской империи в 1915-1922 годах. Инициатором соответствующего проекта решения по случаю 102-й годовщины Геноцида армянского народа выступил председатель фракции УКРОП в облсовете, член президиума политсовета партии, правозащитник Ярослав Гришин.

С 1915 года правящим режимом в Османской империи было начато массовое уничтожение армянского народа. В течение 7 лет жертвами стали более 1,5 миллиона армян, еще 600 тыс. в результате преследования вынуждены были покинуть родную землю, часть из них нашла спасение в Украине.

По словам автора обращения главы фракции УКРОП Запорожского облсовета Ярослава Гришина, геноцид армян является признанным историческим и правовым фактом, осужден ведущими международными институтами, как ООН, Европарламент, Совет Европы.

«Подтверждая свою приверженность международной борьбы по предотвращению геноцидов, восстановление прав народов, подвергшихся геноцидов, и утверждения исторической справедливости, призываем объявить 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армянского народа», — говорится в обращении депутатов Запорожского облсовета в Верховную Раду.

Справка.

15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Геноцид армян стал первым в ХХ веке широкомасштабным преступлением, направленным против народов по этническому признаку.

Союз армян Запорожской области ежегодно отмечает память жертв геноцида. В этом году в Армянской апостольской церкви состоялась молитва и зажжение свечей в память о погибших. Также 25 апреля в КЗ им.Глинки состоится вечер памяти жертв геноцида армян 1915 года, в котором примут участие конкурсанты проекта «Голос страны».