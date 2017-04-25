Запорожский потрошитель зарезал одного человека, а второго — не смог

Пьяный житель запорожского села зарезал одного человека, а второго только ранил, но судить негодяя будут за умышленное убийство и покушение на убийство второго человека.

По информации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, днем 23 апреля в Вольнянское отделение полиции поступило сообщение от женщины: кровавая поножовщина на улице Слободчикова в селе Михайловка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что в гости к 38-летнему жителю дома на улице Слободчикова пришли двое товарищей — 1986 и 1969 годов рождения. Во время распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры 47-летний мужчина схватил нож и нанес телесные повреждения своим «собутыльникам».

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От полученных ранений хозяин дома умер, а 31-летний местный житель с ножевым ранением госпитализирован в Вольнянскую районную больницу. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 УК «Умышленное убийство двух и более лиц». Арестованному грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.