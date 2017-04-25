Запорожский суд не стал сажать в колонию ВИЧ-инфицированную воровку

Суд приговорил 31-летнюю жительницу Запорожья за серию краж вещей и продуктов из магазинов города к трем годам лишения свободы. Но заменил ей наказание на испытательный срок в связи со смертельным заболеванием.

На протяжении двух месяцев жительница дома по улице Запорожского казачества совершила пять краж. Сперва она похитила блузку из магазина, затем через месяц она в том же магазине пыталась украсть корсет, но была задержана работницами.

Через неделю, страдающая наркоманией и СПИДОМ женщина, похитила в соседнем магазине босоножки. А на следующий день пыталась украсть из супермаркета бутылку коньяка, но ее задержали охранники.

Воровка, уже находясь под следствием, снова направилась в тот же супермаркет, где снова попыталась украсть спиртное – теперь уже бутылку текилы. И снова 31-летнюю воровку задержали работники охраны супермаркета.

Больная тяжким недугом запорожанка признала себя виновной, раскаялась, а также погасила ущерб потерпевшим. Хортицкий райсуд, приговорив ее за совершение серии краж к трем годам лишения свободы, посчитал возможным освободить женщину от отбывания наказания, если она в течение двух с половиной лет испытательного срока не совершит нового преступления.