Запорожский школьник обскакал Игоря Кондратюка на ТВ-шоу (ВИДЕО)

На днях, во время кастинга в известное украинское теле шоу «Україна має талант», 8-летний Тимофей Костецкий из Запорожья пришел с мамой и учительницей по ментальной арифметики, показать свои способности в подсчетах.

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Когда мальчик вышел на сцену Игорь Кондратюк рискнул посоревноваться с ним. Но в результате уже после первого этапа, Игорь сдал позиции.

После ребенок усложнил своё выступление, когда во время того как он считал начал отжиматься и читать стихи. Завершил свое выступление Тимофей примерами с трехзначными цифрами.

В результате выступления он покорил всех трех членов жюри и получил три «ДА», что дало возможность пройти в следующий тур проекта.

