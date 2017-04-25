Лидер самообороны Запорожья узнал в своем сослуживце человека, причастного к крушению «Боинга»

Сергей Тиунов, лидер самообороны Запорожья и ветеран боевых действий в Афганистане, считает, что знаком с человеком, который фигурирует на аудиозаписи как ответственный за перемещение ракетной установки «Бук» от границы с Россией по территории, подконтрольной сепаратистам.

«Хмурый» (Сергей Дубинский) был соратником Стрелкова-Гиркина и играл активную роль на начальном этапе конфликта в Донбассе. В 2014 году он возглавлял «разведку ДНР».

После того, как в конце 2014 года Стрелкова и Хмурого отозвали из Донбасса в Россию, Хмурый поселился в закрытом военном поселке Степной под Ростовом. В этом же поселке расквартирована 22-я гвардейская бригада специального назначения Минобороны России, местные так и называют ее — «военная часть ГРУ».

Сергей Тиунов рассказал «Новой газете» немало интересного.