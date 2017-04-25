Пограничниками изъяли у запорожанки раритетные монеты (ФОТО)

Вчера, 24 апреля, на пограничном пункта «Чонгар» во время осмотра граждан, которые направлялись из АР Крым в Запорожскую область у женщины было обнаружено несколько монет, которые датируются 1926 годом.

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Обнаруженные три монеты возможно представляющих культурную и историческую ценность изъяли и передали представителям фискальной службы для дальнейшей экспертизы и принятия решения.

Об этом сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда.