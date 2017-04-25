Северная Корея провела массированные учения со стрельбами

В честь отмечаемой в стране 85-й годовщины основания Корейской народной армии КНДР провела массированные учения со стрельбами. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Республики Корея.

«Северная Корея провела масштабные учения в районе города Вонсан на восточном побережье. Предполагается, что на них присутствовал лидер страны Ким Чен Ын», — отмечается в сообщении.

Ранее газета «Тона ильбо» писала, что Северная Корея активно готовится к очередному испытанию ядерного оружия. Проанализировав спутниковые снимки, американские специалисты пришли к выводу, что шестой взрыв атомного заряда может быть осуществлен в любой момент при получении приказа из Пхеньяна. Скорее всего, ядерное испытание пройдет между 25 апреля и 9 мая, указывалось в материале газеты.

КНДР 25 апреля празднует годовщину основания Корейской народной армии. На 9 мая в Южной Корее запланированы досрочные президентские выборы.