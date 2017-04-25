Фирма «ТАТА» передала запорожским ветеранам около 5 тысяч книг

В рамках традиционного телемарафона «Память», посвященного Дню памяти и примирения и 72-й годовщине Победы над нацизмом в Европе, запорожская фирма «ТАТА» (директор Андрей Гамов) передала Запорожским областному и городскому советам ветеранов около 5 тысяч экземпляров книги запорожского автора Льва Сиднева «Похождения кота Бегемота».

Как сообщила «Верже» секретарь Запорожского областного совета ветеранов Вера Иващева, государство не очень сильно заботится о пожилых людях, и поэтому любые добрые деяния, помогающие или улучшающие жизнь пенсионеров, воспринимаются «на ура». Книги будут переданы в районные ветеранские организации области и города.