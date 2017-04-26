Анонс свежего номера газеты «Верже»

В свежем номере «Верже» от 27 апреля можно почитать о таких новостях

В Запорожье впервые за 12 лет соревновались культуристы всей Украины — ст. 12

Культура

Участник проекта «Голос країни» Александр Минаев — о закулисье популярного шоу — ст. 13

Непростая ситуация

В Запорожской области регистрируется большое количество отказов от вакцинации — ст. 3

Детсадовский дефицит

Оформить ребенка в дошкольное учебное заведение по-прежнему сложно — ст. 11

Разъяснение

Как изменится размер субсидий на отопление с мая 2017 — ст. 19