Анонс свежего номера газеты «Верже»

В свежем номере «Верже» от 27 апреля можно почитать о таких новостях
В Запорожье впервые за 12 лет соревновались культуристы всей Украины — ст. 12
Культура
Участник проекта «Голос країни» Александр Минаев — о закулисье популярного шоу — ст. 13
Непростая ситуация
В Запорожской области регистрируется большое количество отказов от вакцинации — ст. 3
Детсадовский дефицит
Оформить ребенка в дошкольное учебное заведение по-прежнему сложно — ст. 11
Разъяснение
Как изменится размер субсидий на отопление с мая 2017 — ст. 19