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Во время пожара в гараже обгорели два жителя Запорожья

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user444
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В Запорожье, около 19:40, на улице Антенная, на территории гаражного кооператива «Титан» в гараже № 80 произошел пожар. В 21:00 пожар было полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС запорожской области.

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Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горела отделка гаража и автомобиль «Нисан». Во время пожара травмировались двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Их с ожогами верхних конечностей и лица каретами скорой медицинской помощи госпитализировали в ожоговое отделение 5 городской больницы. Там, у 24-летнего мужчины выявили ожоги рук и лица, до 30%. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

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