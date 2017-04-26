Во сколько обойдется городу охрана запорожской «Дубовки»?

75 тысяч гривен — столько, решение исполкома, было выделено на охрану центрального парка культуры и отдыха «Дубовая Роща». В пояснительной записке говорится, что охрана нужна для предотвращения актов вандализма и нарушений правил благоустройства. На сегодня у КП «Дубовая роща» нет таких средств, поскольку прибыль у парка появится лишь во втором квартале этого года.

Кроме того, решением исполкома, парку «Дубовая роща», была оказана финансовая помощь в размере 400 тысяч гривен для обеспечения текущей деятельности предприятия, поддержки и развития инфраструктуры парка и дальнейшей реализации мероприятий по реконструкции центрального парка культуры и отдыха «Дубовая роща». В пояснительной записке сказано: «В начале 2017 был проведен архитектурный конкурс, по результатам которого определены возможные варианты реконструкции и получено визуализацию идей. На данном этапе КП «Дубовая роща» понесло расходы, связанные с проведением архитектурного конкурса в сумме более полумиллиона гривен. Данные расходы не были запланированы, поэтому негативно повлияли на финансовое состояние предприятия».

Стоит отметить, что финансовую помощь коммунальное предприятие берет с возвратом. Срок возврата помощи — до 20.12.2017.

Яна Петрова