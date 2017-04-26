В запорожском селе 3-летний мальчик погиб в огне пожара

Трехлетний мальчик погиб в результате пожара в доме, которое вызвало короткое замыкание в электросети.

По информации пресс-службы ГСЧС в Запорожской области, сегодня, 26 апреля, в 9:15 в службу спасения поступило сообщение о том, что в доме на улице Степной с. Козаковское Вольнянского района, произошел пожар.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело ребенка без признаков жизни. Кроме этого в результате происшествия пострадал мужчина. С ожогами тела 36-летнего хозяина госпитализировали каретой скорой медицинской помощи в центральную районную больницу.

Как выяснилось в ходе расследования, в доме находился отец с сыном. Трехлетний ребенок смотрела телевизор, а мужчина отдыхал в другой комнате. Он проснулся от сильного задымления и начал искать сына. Но огонь уже успел распространиться…

Вероятно, из-за того, что в доме находилась только одна работающая розетка, все электроприборы были подключены к ней через самодельные переноски, в результате чего произошло короткое замыкание.