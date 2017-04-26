В Запорожье арестовали двух крупных наркодилеров

Двух 23-летних жителей Днепра по решению суда арестовали, в отношении них продолжается расследование по ч.2 статьи 307 УК.

Как сообщил руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик, во время задержания у них изъято 548 флаконов с наркотическим веществом.

«Этим лицам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 статьи 307 УК «Незаконное хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц». Избрана мера прсечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества», — сообщил Роман Мазурик.

Как уже сообщал «Верже», 21 апреля вечером экипаж патрульной полиции Запорожья остановил для проверки двух странных парней с пакетами в руках.

Молодчики попытались скрыться и даже оказали сопротивление стражам порядка, но их урезонили. В присутствии понятых у них изъяли вещества, похожие на наркотические. Позже, по месту временного жительства одного из задержанных, обнаружены вещества коричневого и белого цветов в двойных капсулах.