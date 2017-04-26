В Запорожье водитель «шестерки» сбил парочку на тротуаре (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 25 апреля, на перекрестке улиц Троицкая (бывш.Чекистов) и Гоголя произошла авария. Об этом сообщают в соцсети свидетели ДТП.

Известно, что водитель «ВАЗ 21063» съехал на тротуар, подлетел на бордюре, в результате чего сбил парня и девушку, которые в этот момент ждали зеленого света светофора для пассажиров, дабы перейти дорогу, после автомобиль врезался в столб.

Парень 20- ти лет был госпитализирован в городскую больницу, где у него выявили ушиб коленного сустава. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи». Второй пострадавшей оказалась женщина, которая пострадала меньше и отказалась от госпитализации. На место происшествия сразу прибыли патрульные полицейские.

