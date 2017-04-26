В Запорожье возведут монумент, посвященный героям-чернобыльцам (ФОТО)

Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уже в декабре в городе появится памятник чернобыльцам, которые боролись с последствиями взрыва на ЧАЭС.

Во время заседания сессии Запорожского горсовета (после того, как присутствующие почтили минутой молчания память жертв аварии на Чернобыльской АЭС), мэр уведомил, что уже в июне будет объявлен тендер на строительство монумента.

Памятник планируют возвести на дамбе (на том месте, где стоял памятник «Тревожной молодости»), а торжественно отрыть 14 декабря.

Напомним, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, взорвался реактор. Коммунистические власти долгое время хранили в тайне опасность, грозившую советским людям, проживавшим в Украине и Беларуси.