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В России с завистью взирают на спуск на воду китайского авианосца (ВИДЕО)

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Valeriy
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Спуск на воду китайского авианосца «Шаньдун» собственного производства знаменует начало нового этапа развития китайских ВМС, которые изменят баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как прокомментировал РИА Новости президент Академии геополитических проблем, капитан I ранга Константин Сивков, планы развития ВМФ СССР предполагали наличие к 1995 году восьми авианосцев, в том числе атомных, которые могли бы обеспечивать присутствие советского флота во всех морях и океанах для обеспечения и защиты интересов страны.

«К сожалению, эта концепция не была реализована в России, и теперь мы наблюдаем, как ее воплощает Китай», — резюмировал эксперт.

Напомним, строительство второго китайского авианосца началась 11 ноября 2013 года. Длина нового авианосца Type 001A – 315 метров, ширина – 75 метров, вес – 70 тысяч тонн, крейсерская скорость – 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту авианосца могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

«Безусловно, это изменит баланс сил в регионе, поскольку китайский авианосец — это полноценный боевой корабль, который будет оснащен современным радиоэлектронным оборудованием и авиагруппой», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что авианосный флот Китая находится лишь в начале своего развития, поскольку двух авианосцев будет недостаточно, чтобы полноценно решать задачи проекции силы.

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