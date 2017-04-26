Двое запорожцев плевать хотели на нерестовый запрет вылова рыбы (ФОТО)

Запорожские браконьеры вылавливали рыбу запрещенным способом в темноте, но на рассвете, когда они возвращались с добычей, их прищучили патрульные.

Во время патрулирования у берега Днепра инспекторы заметили двух подозрительных мужчин с еще более подозрительными мешками. Интуиция не подвела полисменов — в мешках обнаружилась браконьерская сеть длиной около 50 мeтров и рыба общим весом свыше 10 кг.

На место происшествия патрульные вызвали сотрудника Запорожрыбоохраны и следователя Днепровского отдела полиции. У браконьеров изъяли рыбу: карась — 107 штук, плотва — 7 штук, сазан — 4 штук. Помимо штрафа и конфискации браконьерам светит уголовная ответственность.