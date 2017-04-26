Запорожский депутат предложил на место памятника Ленину водрузить теплосчетчик

Лидер фракции УКРОП в Запорожском горсовете Михаил Прасол во время заседания сессии выступил с резкой критикой политики концерна «ГТС» и местной власти.

Депутат вышел на трибуну с ящиком, откуда извлек теплосчетчик. С присущей Михаилу Прасолу эксцентричностью и напором, он предложил

установить на месте памятника Ленину теплосчетчик, символизирующий «крепких хозяйственников» из мэрии и ГТС, которые выжимают из горожан последние копейки за поставку тепла в квартиры запорожцев.

По словам Михаила Прасола, благодаря «рачительности» местной власти 60% запорожцев не имеют сейчас возможности оплачивать тарифы на тепло и горячую воду. Концерн «ГТС» не выполнил инвестиционную программу, позволившую бы существенно снизить тарифы для населения. Вместо этого деньги направили «Запорожстали» на оплату долгов.

Напомним, мэр Запорожья Владимир Буряк — ставленник меткомбината «Запорожсталь», принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.