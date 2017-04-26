Домой Новости Запорожским педагогам должны существенно повысить зарплату

Запорожским педагогам должны существенно повысить зарплату

От
Valeriy
-
48
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

180 миллионов гривен из городского бюджета, предусмотренные на строительство пассажирского терминала и обслуживающих сооружений КП «Международный аэропорт Запорожье» перераспределены на зарплаты педагогам.
Об этом стало известно в ходе заседания исполкома. На сессии городского совета от 29 марта 2017 года было принято решение об увеличении заработной платы педагогам с 1 апреля, а не с 1 сентября, как постановил Кабинет Министров. Тогда решение депутаты принять приняли, но где изыскивать средства и не решили.
В итоге, в ходе заседания исполкома, стало известно, что необходимые средства будут сняты с реконструкции терминала аэропорта и будут переданы на зарплаты плату педагогам.
Окончательно решение будет принято сегодня, 26 апреля, во время сессии горсовета 26 апреля.

Яна Петрова

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here