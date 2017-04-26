Запорожским педагогам должны существенно повысить зарплату

180 миллионов гривен из городского бюджета, предусмотренные на строительство пассажирского терминала и обслуживающих сооружений КП «Международный аэропорт Запорожье» перераспределены на зарплаты педагогам.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома. На сессии городского совета от 29 марта 2017 года было принято решение об увеличении заработной платы педагогам с 1 апреля, а не с 1 сентября, как постановил Кабинет Министров. Тогда решение депутаты принять приняли, но где изыскивать средства и не решили.

В итоге, в ходе заседания исполкома, стало известно, что необходимые средства будут сняты с реконструкции терминала аэропорта и будут переданы на зарплаты плату педагогам.

Окончательно решение будет принято сегодня, 26 апреля, во время сессии горсовета 26 апреля.

Яна Петрова