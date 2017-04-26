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Запорожскому селянину переломало кости от взрыва снаряда (ФОТО)

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user444
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Вчера, 54-летний мужчина, из села Новобогдановка около 18:00 разбирал снаряд. В результате чего он взорвался, и мужчина получил ранения.

Как выяснилось, мужчина постоянно собирал металлические предметы для сдачи на металлолом. Но в этот раз мужчине не повезло.

По прибытию скорой медицинской помощи, его госпитализировали в реанимационное отделение Мелитопольской городской больницы, где у него выявили открытые переломы левого бедра и левого предплечья и анафилактический шок III ст. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

По факту соответствующими органами ведется расследование.

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