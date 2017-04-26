Запорожца ограбили с помощью странного оружия

В дежурную часть Токмакского отделения полиции поступило сообщение от жителя города Токмак. Мужчина рассказал, что его знакомого избили в собственном доме и ограбили. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, которая разузнала подробности ЧП.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, установлено, что в 6 утра к 47-летнему горожанину пришел знакомый вместе со своим 35-летним ранее судимым товарищем.

Между хозяином и гостями возникла ссора, во время которой 35-летний мужчина ударил хозяина дома табуреткой. Последний потерял сознание. Когда потерпевший пришел в себя, то обнаружил пропажу мобильного телефона.

Лишь несколько часов понадобилось местным оперативникам, чтобы установить местонахождение и задержать подозреваемого. Злоумышленник скрывался в доме родственников. Полицейские изъяли у него телефон потерпевшего.

Открыто уголовное производство по признакам ст. 187 Уголовного кодекса (разбой). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.