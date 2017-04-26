Запорожцы почтили память жертв Чернобыльской катастрофы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

26 апреля, на проспекте Маяковского в 8 утра по традиции торжественно запустили «Фонтан жизни» в память о Чернобыльской трагедии. Чуть позже, уже на Вознесеновском спуске (где ранее был памятник «Тревожной молодости»), собрались более сотни запорожцев на митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине Чернобыльской аварии. Представителей духовенства, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, члены их семей, молодежь, а также представители городской и областной рады почтили минутой молчания память ликвидаторов.

Ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции и председатель запорожского городского общественного объединения «Чернобыльцы Запорожья» Павел Белан вспоминает, что в июле 1986 года водил на взорвавшийся энергоблок 7-тысячное войско военных строителей, дабы они провели строительство саркофага. К тому же, он стал первым, кто в течение 14-ти суток стоял на вахте.

— Эта техногенная катастрофа произошла впервые в мировой истории. Все было не ясно, приходилось разбираться на ходу. Тот же саркофаг строился «на ходу» — конструктор только заканчивал последний лист рисовать, тут же военные строители приступали к работе. Была поставлена одна задача — закрыть реактор, и защитить людей от разбушевавшегося атома. Работали практически 24 часа в сутки. Люди понимали, что идут на верную смерть и все равно шли. И очень жаль, что на сегодняшний день, до сих пор, в государстве не признали, что это была самая страшная форма войны — атомная, и все чернобыльцы герои. К сожалению, на сегодняшний день отношение со стороны государства плохое, — сказал Павел Белан.

В свою очередь ликвидатор ЧАЭС Валерий Лыха который в 68-м году служил в пожарной охране, вспоминает:

— Приехали туда, занимались своей работой — тушили, убирали. Особенность работы была в непривычке. В некоторых местах зоны на АЭС можно было находиться не более 5 минут. Мы на тот момент практически ничего не знали о том, что такое ядерный взрыв. Это уже потом начали понимать. В итоге в 29 лет я стал инвалидом. Сегодня получаю пенсию 2800 гривен, две тысячи у меня уходит на лекарство, на прожиточный минимум уже ничего не остается. Хотя кое-какое лекарство выдается бесплатно.

Ликвидаторы и члены их семей уверены, что такие мероприятия, как митинг-реквием нужны, поскольку если бы не их поступок, неизвестно как бы техногенная катастрофа повлияла на Украину, Европу, да и на Запад тоже.

В свою очередь представители городской власти отметили, что к 32-й годовщины техногенной катастрофы на Вознесеновском спуске будет построен памятник ликвидаторам ЧАЭС. Сами ликвидаторы уверены — памятник нужен, ведь это монументальное увековечивание подвига Чернобыльцев.

— Там где не чтут героев, там нет сильной страны!, — подытожил Павел Белан

После торжественных речей, все желающие возложили цветы к памятному стенду. А затем поехали в один из городских парков, чтобы высадить деревья жизни.

Яна Петрова, фото автора