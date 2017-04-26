К Украине потихоньку подкрадывается волна 4G

Стало известно, что украинские операторы готовы к запуску 4G. Три мобильных оператора заявили, что готовы к внедрению 4G (LTE) в Украине. Об активной подготовке отчитались «Киевстар», Vodafone и lifecell.

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Так, в отчете оператора «Киевстар» сообщается, что они подготовили 40% своих сетей к внедрению LTE. Также отметили, что к концу второго квартала 2017 года планируют закончить подготовку. В компании также добавили, что в 2015-2016 годах они инвестировали в развитие инфраструктуры более 9 млрд. гривен.

PR-директор Vodafone-Украина Виктория Рубан рассказала, что 89% сетей оператора уже готовы к внедрению 4G. Они инвестировала в развитие этих сетей 10 млрд. гривен.

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В пресс-службе lifecell, в свою очередь, не сообщили насколько они готовы, однако отметили, что оборудование, установленное оператором в рамках развертывания 3G, является готовым к запуску LTE. Общая сумма инвестиций компании за два прошедших года — 8,5 млрд. гривен.