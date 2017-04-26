Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Запорожья будет завершен до 10 мая

Стало известно, что сроки завершения ремонта основной взлётно-посадочной полосы «Международного аэропорта Запорожье» перенесены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил директор КП «Международный аэропорт Запорожье» Виктор Бискупский.
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Такие действия необходимы для соблюдения технологии ремонта такого важного объекта, как взлётно-посадочная полоса аэропорта.
Известно, что уже проведено совещание с участием представителей подрядной организации.