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Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Запорожья будет завершен до 10 мая

Стало известно, что сроки завершения ремонта основной взлётно-посадочной полосы «Международного аэропорта Запорожье» перенесены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил директор КП «Международный аэропорт Запорожье» Виктор Бискупский.

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Такие действия необходимы для соблюдения технологии ремонта такого важного объекта, как взлётно-посадочная полоса аэропорта.

Известно, что уже проведено совещание с участием представителей подрядной организации.