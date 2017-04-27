В Запорожье научат пенсионеров работе на компьютерах. За 900 тысяч

В запорожском «Университете третьего возраста» откроют курсы компьютерной грамотности для освоения современных технологий пенсионерами.

По информации пресс-службы мэрии Запорожья, за бюджетные деньги

для курсов компьютерной грамотности, которые планируют открыть в «Университете третьего возраста» закупят компьютерную технику.

На сессии горсовета депутаты выделили средства в размере 896,85 тысячи гривен на техническое оснащение Запорожского городского территориального центра социального обслуживания, а также на проведение капитального ремонта помещения отделения социальной реабилитации детей с инвалидностью в Шевченковском районе.

Для справки: Факультеты «Университета третьего возраста» работают в Запорожье с 2012 года при отделениях социально-бытовой адаптации Запорожского городского территориального центра социального обслуживания.