В Москве заговорили о ядерной угрозе со стороны США

Противоракетная оборона США создает возможность для внезапного ядерного удара по России, заявил, как передает РИА Новости, на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам, американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории «создают мощный скрытый компонент» для возможного ракетно-ядерного удара.

Генерал заявил, что наращивание потенциала ПРО США стимулирует гонку вооружений и вынуждает другие государства принимать ответные меры. Развертывание американской противоракетной системы нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений и осложняет диалог по вопросам ядерного разоружения.

«Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО», — сказал Познихир.

Представитель российского военного ведомства добавил, что сейчас огневые средства ПРО США включают в себя около 30 противоракет «ГБИ», 130 противоракет «Стандарт-3», 150 противоракет комплексов THAAD, развернутых на территории США, в составе Европейского и Азиатско-Тихоокеанского региональных сегментов ПРО. Определенное число противоракет развернуто на кораблях союзников США.

По словам генерала, учитывая то, что у Ирана и Северной Кореи есть не более десяти баллистических ракет средней дальности, арсенал Пентагона значительно превосходит уровень реальной угрозы.