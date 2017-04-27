Дело запорожского проктолога Мартыновского: почему работа стала отпуском?

Заведующего проктологическим отделением Запорожской областной клинической больницы (ЗОКБ) Юрия Мартыновского, известного своим околокриминальным прошлым, подозревают в совершении служебного подлога. Судя из имеющихся документов, выложенных в интернет сети, собранные материалы небезосновательны.

20 апреля врачу объявлено подозрение по ч. 1 ст. 366 УК Украины – составление, выдача служебным лицом заведомо неправдивых официальных документов, внесения в официальные документы заведомо неправдивых сведений, другая подделка официальных документов.

Мартыновскому вменяются бухгалтерские махинации и незаслуженные материальные вознаграждения из бюджета лечебного учреждения. Следствие установило, что находясь фактически за границей, он официально, по бумагам, присутствовал на работе и получал за это время зарплату. После выявления данных фактов, Мартыновский вновь отправился в итальянский город, а официально все это время находился на больничном.

В основе сегодняшнего подозрения Мартыновскому — материалы уголовного дела №12017080040001576.

Напомним, что ранее Юрий Мартыновский упоминался в нескольких грязных историях с криминальным оттенком. В частности, как сообщали СМИ, в 2009-м году проктолог вместе с товарищем пытался «выбить» крупный долг (более 1 млн грн) у некоего партнера по бизнесу. Для этого заведующий отделением ЗОКБ обратился в фирму «Профессионал-Комплекс», занимающуюся судебными тяжбами с должниками, и предложили «отжать» должок у бывшего партнера силой. Долгая и кровавая история с закрыванием «должника» в СИЗО, инсценировкой смерти его матери, личными силовыми разборками известна и есть в широком доступе на страницах запорожских изданий. В ней Мартыновскому удалось избежать наказания за криминальные игры благодаря влиятельным связям.

Сегодня судьба (согласно данным Интернет-издание «ПравДа») возвращает Юрия Мартыновского в уголовный процесс, где он может ответить хотя бы за часть своих деяний. В частности, по сегодняшнему уголовному делу волнуют вопросы: почему заведующий отделением незаконно отсутствовал на своем рабочем месте? По какой причине он получал зарплату, не выполняя свою работу? И, в конце концов, откуда у работника лечебного учреждения средства на столь частые поездки в европейские страны, где каждые сутки пребывания стоят приличных денег, не учитывая стоимости авиа-перелетов? Или господин Мартыновский проживает исключительно в хостелах и попадет на территорию европейских государств «пешим ходом»?

Одновременно с этим хотелось бы, чтобы свое продолжение получила и история восьмилетней давности, в ходе которой Юрий Мартыновский с легкостью садиста и убийцы согласился сначала на истязания человека, а потом и на пытки и смерть его матери.

Кроме всего прочего, удивляет во всей этой истории следующее: как люди вообще могут доверять себя и свое здоровье столь опасному во всех смыслах человеку? Вполне очевидно, что просто не знают его истинной сути и «послужного списка», как пишет «Горожанин».