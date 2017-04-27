Депутат Запорожского горсовета обвинила команду Буряка в равнодушии

Уже в 4-й раз во время сессии Запорожского горсовета фракция ВО «Батькивщина» поднимает проблему, с которой еще в начале года обратились пациенты-гемодиализники, но власть бездействует.

По словам лидера фракции «Батькивщина» Ирины Костенко, несчастные пациенты жалуются на оборудование фирмы BBraun, которое устанавлено в лечебных учреждениях города. После процедуры на этом оборудовании у них плохое самочувствие — жалоб много. Расходные материалы этой фирмы зачастую не соответствуют качеству, при поставке заменяются более дешевыми, произведенными в Египте, Китае…

«Ранее установленное оборудование другой фирмы, расходные материалы которой производятся в Германии, жалоб после проведения гемодиализа не наблюдалось. Однако, городская власть в лице заммэра Анатолия Пустоварова, к их просьбам равнодушна. Отвечают, что другое оборудование слишком дорогое, тогда так оборудование выбранной фирмы поставляется бесплатно», — завила Ирина Костенко.

По словам депутата, это не соответствует действительности, ведь у обеих фирм установка оборудования бесплатна.

«Мне, как депутату, не важно название фирмы. Мне важно, чтобы люди получали качественное лечение и после процедур их состояние не ухудшалось. «Батькивщина» просила рассмотреть вопрос установки оборудования обеих фирм. Если у людей есть непереносимость, есть жалобы, то мы должны их учесть. Это — здоровье людей, здесь нельзя быть равнодушным или корыстным», — заявила Костенко.

По словам депутата, до сих пор не открыт центр по проведению гемодиализа в 10-й горбольнице, хотя в январе этого года строительные работы были выполнены.