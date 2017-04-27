Железнодорожные билеты в поездах Украины пока дорожать не будут

По информации пресс-службы «Укрзалізниці», в 2017 году не планируется повышение тарифов на проезд в пассажирских поездах. Напомним, что в ноябре 2016 года компания заявляла о подорожании билетов на 16%.

«В проекте финансового плана на 2017 год, который готовится на рассмотрение правления общества, не планируется индексация тарифов на пассажирские перевозки», – сообщили в «УЗ». Также в компании рассказали о том, что стоимость проезда в поездах дальнего следования не менялась с 2014 года.

Стоит отметить, что первый замминистра инфраструктуры Украины, глава наблюдательного совета ПАО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов заявлял, что изменение тарифов на железнодорожные перевозки в Украине необходимо привязать к уровню инфляции.

— Есть предложение для индексации тарифа – в качестве базиса взять инфляцию, потому что со стороны «Укрзалізниці» и со стороны участников рынка аргументы не меняются каждый год, – объяснил Евгений Кравцов.