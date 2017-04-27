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Житель запорожского райцентра раскрошил череп приятеля из-за смертельной обиды

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Valeriy
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В Вольнянске 36-летний мужчина во время совместного дегустирования хмельных напитков обиделся на оскорбительные слова приятеля-собутыльника и пустил в ход молоток. Пустил прямо в голову хозяина дома, где выпивал.

На днях в Вольнянское отделение полиции поступило сообщение от 45-летней жительницы. Дескать, в доме по улице Шевченко лежит окровавленный труп хозяина, а я соседка — что делать ума ни приложу.

Следственно-оперативная группа выехала на место и ее члены обнаружили труп 50-летнего хозяина дома с проломленным черепом. Тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Хотя и без экспертизы было понятно — голову пробили молотком. Тем более, окровавленное орудие валялось рядом.

Проверив всех подозреваемых, сыщики вышли на след 36-летнего любителя выпить. Тем более он ранее уже был осужден за преступления против жизни и здоровья человека.

Было установлено, что 23 апреля вечером потерпевший с подозреваемым употребляли спиртные напитки. Во время ссоры злодей схватил молоток и несколько раз ударил мужчину по голове, за якобы оскорбление.

По информации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

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