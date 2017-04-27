На расчистку пролива Молочного лимана запорожские депутаты выделили 1,45 миллиона гривен

Проект по расчистке протоки, соединяющего Молочный лиман с Азовским морем готов, — осталось выбрать подрядчика для работ.

«В начале апреля на сессии Запорожского облсовета было выделено 1,45 миллиона гривен на расчистку пролива. Тендер на проведение работ за средства областного бюджета готовится. Кроме того, уже получено от Минэкологии необходимое разрешение на проведение работ», — сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.

Напомним, протока, через который в Молочный лиман заходит пиленгас из Азовского моря периодически заносит песком, поэтому проливу требуется регулярное очищение.

Проблемы с «укупоркой» поймы начались практически сразу после расформирования местного рыбхоза в 90-х годах прошлого века, когда пролив расчищать практически перестали. Периодические попытки исправить ситуацию часто приводили только к ее ухудшению. Например, вместо расчистки пролива подрядчики занимались только добычей песка.

Кстати, сейчас очистные работы уже ведутся на средства Кирилловского поселкового совета, рыбных промышленников и Азовского рыбоохранного патруля. А средства, выделенные областной властью, является залогом решения проблемы Молочного лимана в 2017 году.

«Расчистка залива, соединяющего Молочный лиман с Азовским морем, будет проведена вовремя — до середины мая. Это означает, что популяция пиленгаса сможет зайти в лиман на нерест, а осенью — уже с «пополнением» — вернуться в море», — пообещал Константин Брыль.