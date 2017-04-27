Несчастную запорожанку «успокоил» грабитель, отобрав у нее мобильник

Молодая девушка, которую бросил парень, горько плакала на остановке общественного транспорта. К ней подошел мужчина, чтобы успокоить. Однако, увидев лежащий рядом с девушкой мобильник, мужчина схватил его и убежал.

Девушка начала кричать, призывая грабителя вернуть телефон, но тот, лишь прибавил ходу. Прохожие помогли пострадавшей, вызвав полицию. Стражи порядка быстро задержали подозреваемого. Тому пришлось сознаться в преступлении.

Как оказалось, 32-летний житель Хортицкого района Запорожья уже имел за плечами несколько судимостей за кражи, хулиганство и нанесение телесных повреждений средней степени тяжести.

Во время суда мужчина раскаялся, просил прощения у пострадавшей, которой вернули телефон. И девушка простила, попросив суд жестоко не наказывать своего обидчика.

Суд не стал сурово карать мужчину, приговорив его по обвинению в грабеже к 4 годам лишения свободы, заменив на 2 года испытательного срока. Если же, мужчина за это время совершит новое преступление, то ему добавят 4 года колонии за этот грабеж.