Рецидивист из Запорожья отобрал у школьника кошелек с деньгами

До шести лет лишения свободы грозит ранее судимому злодею, который в Шевченковском районе Запорожья ограбил 12-летнего мальчика.

Вчера, 26 апреля, около в 18:00 в Шевченковское отделение поступило сообщение о том, что по улице Алексея Порады задержали вора.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции. К правоохранителям с заявлением обратилась 31-летняя женщина, которая просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который примерно в 18:00 у подъезда дома ограбил ее 12-летнего сына.

Принятыми мерами было установлено, что мальчик вместе с другом возвращался домой. В это время к нему подошел неизвестный мужчина, выхватил из рук деньги и пытался убежать. Потерпевший бросился вдогонку вору.

Убегая от подростка, грабитель спрятался в одном из местных спорткомплексов. Мальчик забежал вслед с криками, что тот его ограбил. Грабитель задержали местные тренеры и затем сообщили в полицию.

По приезду правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Запорожья, который ранее уже был судим за совершение корыстных преступлений.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, подозреваемый был доставлен в отделение полиции. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).