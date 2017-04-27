С буйной зеленью комунальщики Запорожья борются с помощью «Викингов» (ФОТО)

Для закупки трех мини-тракторов для КРСП «Зеленстрой» понадобилось 351 тысяч гривен, но деньги в бюджете Запорожья нашлись.

По словам директора КРСП «Зеленстрой» Алексея Анохина, городские газоны требуют постоянного ухода, а их в областном центре немало — зеленые зоны улиц, парков, скверов составляют свыше 390 гектаров.

«С наступлением теплых дней и активного роста травы «зеленстроевцы» приступили к ее покосу. В работах применяется спецтехника газонокосилки, мотокосы, тракторные косы. С применением трех новых мини-тракторов «Викинг» работы по покосу травы будут вестись гораздо эффективней», — заявил Анохин и сам продемонстрировал процесс.