Черный день Запорожья: трое малышей задохнулись угарным газом

В Запорожской области в результате пожаров погибли трое детей — они отравились продуктами горения.

Так, вчера вечером, 26 апреля, в селе Победное Акимовского района загорелись вещи в комнате дома. Когда начался пожар, дети были в доме без взрослых. Сосед отвез малышей в больницу, однако их не удалось спасти — они отравились продуктами горения.

Как уже сообщал «Верже», утром того же дня в доме на улице Степной села Козаковское Вольнянского района, произошел пожар.

Как выяснилось в ходе расследования, в доме находился отец с сыном. Трехлетний ребенок смотрел телевизор, а мужчина отдыхал в другой комнате. Он проснулся от сильного задымления и начал искать сына. Но дым уже успел убить ребенка.