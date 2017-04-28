«Армейцы ДНР» бросают службу из-за регулярных задержек жалованья

Военнослужащие «ополчения», недовольные условиями прохождения «службы» и плохого жалования, расторгают контракты.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, боевиков особенно возмущает тот факт, что российские офицеры получают деньги вне очереди и в «особом порядке», то есть на порядок больше.

«Морально-психологическое состояние боевиков из соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС продолжает снижаться из-за систематических задержек выплат денежного обеспечения. В связи с указанным и неудовлетворительными условиями прохождения службы, значительно возросло количество желающих досрочно расторгнуть контракты», — говорится в сообщении разведки.

Кроме того, не добавляет оптимизма контрактникам слухи, что российское командование террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» из-за расходования «бюджетных» средств на проведение пропагандистских мероприятий 9 мая запланировало выплатить боевикам лишь 70% месячной «зарплаты.