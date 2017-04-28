В Запорожье водитель-наркоман пытался патрульным дать мзду (ФОТО)

Задержанный за нарушение правил дорожного движения водитель оказался под воздействием наркотического дурмана. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина пытался откупиться от патрульных мздой в 1700 гривен. Но, тем самым, лишь усугубил свое положение — не прельстились взяткой патрульные, и теперь правонарушителю грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

31 марта экипаж патрульной полиции на улице Ладожской остановил автомобиль «Таврия», водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время разговора с нарушителем у полицейских возникли сомнения в его трезвости — явно было заметно, что мужчина находится под воздействием наркотического вещества.

Водителю предложили пройти освидетельствование на предмет содержания в крови алкоголя или наркотиков. Когда экипаж прибыл к областному наркологическому диспансеру, нарушитель решил попробовать решить дело с помощью денег.

Он предложил 1700 гривен. Полицейский от денег отказался и предупредил об уголовной ответственности за такое неподобство. Это не возымело действия на горожанина.

Водитель положил купюры в багажный отсек на панели приборов полицейского авто. Инспекторы вызвали сотрудников управления внутренней безопасности, после чего подозреваемого в даче мзды задержали.

По информации руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Романа Мазурика, обвинительный акт в уголовном производстве по статье 369 УК «Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» уже направлен в суд.

Горожанину грозит штраф в 12750 гривен или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет. Или же лишение свободы на тот же срок.