В Запорожье 12 тысяч больных получили «Доступные лекарства»

За неполный месяц реализации программы «Доступные лекарства», выписаны почти 12 тысяч рецептов.

Как сообщила пресс-служба мэрии Запорожья, в этой программе принимают участие 13 аптечных учреждений, которые представлены почти 30-ю аптеками во всех районах города.

Напомним, правительственная программа «Доступные лекарства» предусматривает полную или частичную компенсацию стоимости лекарственных препаратов для населения с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета ІІ типа и бронхиальной астмы.

Список препаратов, которые включены в программу, установлен Министерством здравоохранения. На реализацию программы выделена государственная субвенция в размере 22,5 миллиона гривен, из них 10,8 миллиона предназначены для Запорожья.

Реестр пациентов, которые могут получить бесплатные лекарства, имеются в каждом центре первичной медико-санитарной помощи областного центра. Также принять участие в программе может любой житель Запорожья по назначению семейного врача.

Рецепт выписывает семейный врач. В рецепте указывается действующее вещество, а не торговое название препарата. Срок действия рецепта – 30 дней.

Для получения лекарств пациенту необходимо обратиться в аптеку, которая является участником программы (список аптек). В аптеке стопроцентно будет компенсироваться стоимость генерика – копии оригинального препарата. Пациент сам выбирает торговую марку препарата.