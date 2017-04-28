В оккупированном Крыму с курортников будут собирать дань: 100 рублей в день

Правительство страны-агрессора одобрило законопроект, который предусматривает эксперимент по введению курортного сбора.

Законопроект, мол, призван создать условия для развития туризма, а также для сохранения и развития курортов.

Законопроект предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, а также некоторых иных регионах РФ.

Во время эксперимента чиновники планируют опробовать в отдельных регионах различные механизмы курортного сбора. После этого власти примут окончательное решение.

Документ определяет лишь максимальную планку — 100 рублей в день. Собранные средства будут идти в специальный Фонда развития курортной инфраструктуры, который и будет распределять деньги на благоустройство курортов.