В российском консульстве в Стамбуле назвали причину крушения судна «Лиман»

Погодные условия, в частности туман, могли, по предварительной версии, стать причиной крушения судна Черноморского флота РФ «Лиман» в Черном море, заявил РИА Новости пресс-атташе генконсульства России в Стамбуле Сергей Лосев.

Вчера, 27 апреля, исследовательское судно «Лиман» получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора Турции.

Спасатели эвакуировали с российского судна весь экипаж — 78 человек, их состояние удовлетворительное. Само судно затонуло. Минобороны РФ сообщило, что экипаж на базу ЧФ доставит российское судно «Улус-Стар».

«Причиной крушения российского корабля, по предварительным данным, могли стать плохие погодные условия, туман», — сказал Лосев.