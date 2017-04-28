Генштаб ВС России признал возможность своего фиаско в ядерной войне с США

Вооруженные силы США достаточно оснащены, чтобы перехватывать российские баллистические ракеты, а в будущем возможности Соединенных Штатов будут только расти. Более того, Америка способна нанести скрытый ядерный удар по России. Такие неутешительные оценки приводят чиновники Генштаба РФ.

«Средства системы противоракетной обороны США уже сегодня обладают потенциалом перехвата российских и китайских баллистических ракет и представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая. В дальнейшем эти возможности будут возрастать», — заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, которого цитирует «Интерфакс».

«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — заявил Познихир на конференции по международной безопасности MCIS-2017 в Москве.

Другой докладчик на той же конференции — начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны РФ Сергей Ягольников был столь же пессимистичен в своих оценках. Он фактически подтвердил заявление Познихира и добавил, что противоракетная система США может сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты уже на 150-й секунде полета.

«20 секунд — это обнаружение старта. 20 секунд — время доведения команд боевого управления. 45 секунд — время предстартовый подготовки противоракеты с учётом координат встречи. Таким образом, на 150-й секунде возможность поражения МБР уже реально имеется по временному балансу», — пояснил Ягольников, слова которого приводит РИА «Новости».