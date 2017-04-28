Жительницу Запорожья жестоко избили за 200 гривен

Вечером к запорожским патрульным поступил сигнал: возле остановки общественного транспорта произошло нападение на даму.

На месте происшествия 29-летняя женщина сообщила, что какой-то урод ударил ее в лицо, после чего она потеряла сознание. Злодей забрал у нее сумку-клач, в которой находились около 200 гривен, мобильный телефон и банковские карточки.

Позже к патрульным поступила информация, что неизвестный пытается снять деньги с банкомата по одной из указанных карточек на улице Ладожской.

Возле банкомата стражи порядка заметили мужчину, который попытался скрыться, выбрасывая на землю деньги, телефон и банковские карточки. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, но тщетно — на него надели наручники и урезонили.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции, на место ЧП вызвали следственно-оперативную группу Днепровского отделения полиции. По предварительной информации, 28-летний задержанный уже имел проблемы с законом.