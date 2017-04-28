Запорожский чиновник-взяточник таранил авто полиции, пытаясь скрыться от преследователей

Начальник одного из отделений Приазовского Национального парка Украины требовал и получил взятку от местного браконьера. Сразу после получения денег чиновник был задержан, несмотря на попытку оказать полицейским сопротивление.

По информации пресс-службы Нацполиции Запорожской области, вчера, 27 апреля, сотрудники Управления защиты экономики совместно со следователями прокуратуры Запорожской области задокументирована противоправная деятельность начальника одного из отделений Приазовского Национального парка Украины.

По оперативной информации, чиновник поставил на поток вымогательства денег с граждан, незаконно занимавшихся выловом рыбы в заповедной зоне. На этот раз злоумышленник требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 6 тысяч гривен от местного жителя. В такую ​​сумму было оценено не привлечение к административной ответственности за браконьерство.

Сразу после получения денег взяточник, увидев правоохранителей, пытался скрыться с места происшествия на собственном авто, однако помешал полицейский автомобиль. Столкнувшись с ним, транспортное средство взяточника выскочило за пределы проезжей части.

Злоумышленник был задержан согласно ст. 208 УПК Украины. В настоящее время ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

В качестве меры пресечения подозреваемому избрано содержание под стражей. Решается вопрос об открытии еще одного уголовного производства по факту повреждения имущества сотрудников правоохранительных органов и неповиновения законным требованиям работников полиции.

Согласно действующему законодательству, взяточника может ждать от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.