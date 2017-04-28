Запорожское предприятие «Радиоприбор» не выплатило людям свыше 4 миллионов гривен

Сумма задолженности по зарплате в Запорожской области в марте уменьшилась на 15,8 млн. грн, но продолжает оставаться внушительной — 65,8 миллиона гривен.

По словам директора департамента соцзащиты Запорожской облгосадминистрации Игоря Мещана, радоваться не стоит: увеличили задолженность экономически активные госпредприятия.

Так, ЗГП «Радиоприбор» увеличил долг перед работниками с 3,4 млн.грн. до 4,1 млн.грн., ГП «Мелитопольский завод «Гидромаш» (с 2 млн.грн. до 2,3 млн.грн.), ГП «ДНДПІ титана» (с 420 тыс.грн. до 718 тыс.грн.).

Сложной остается ситуация в 12 структурных подразделениях ГП «Запорожский облавтодор», где общая сумма долгов по заработной плате составляет 5,3 млн.грн.

Задолженность предприятий коммунальной формы собственности за март по сравнению с февралем 2017 года сократилась на 1,1 млн.грн. (на 30%). Из ее общей суммы — 2,6 млн.грн. — 92,2 % приходится на долги структурных подразделений КП «Облводоканал» Запорожского облсовета.