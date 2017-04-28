Король Свазиленда выбирает из девственниц государства новую жену

Ежегодно в конце апреля около 70 тысяч девушек государства Свазиленд после уборки тростника собираются в одном месте, чтобы получить шанс стать королевой. Главное условие «участия» в отборе – девственность.

Вообще, согласно закону, введенному в 1946 году, чистоту тела нужно хранить до замужества или до наступления 21-го года. За нарушение закона полагается штраф: одна корова или 152 доллара.

Небольшое государство Свазиленд находится между ЮАР и Мозамбиком. Страна является абсолютной монархией. Правит там с 25 апреля 1986 года король Мсвати III. Именно в этих числах апреля он ежегодно ищет себе очередную супругу, правда достойную находит не всегда.

Стоит сказать, что сейчас у него 14 жен. Первых двух по закону ему выбрал королевский совет, при этом вторая супруга должна обязательно быть родом из клана Motsa. По версии журнала Forbes, Мсвати III входит в список 15 самых богатых монархов мира с состоянием более 100 млн. долларов.

Дни сбора девственниц называют Праздником чистоты или Праздником сбора тростника. Праздник популярен так же, как у нас Новый год. Это вполне объяснимо — всех девственниц за счет казны бесплатно кормят неделю.