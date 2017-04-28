О помощи «фашистов» «трудовому Донбассу»

Вы будете смеяться, но утром в пятницу на одном из ведущих ресурсах путинского «Агитпропа» — «Ленте.ру» умерла тема «А че там у «хохлов»?» Ни одного сообщения из Украины! Стало быть не так и плохи наши дела, если российской пропаганде нечего о нас сказать…

В то же время событий — тьма! Чего только стоит запоздалое минимум на 2,5 года вручение подозрения главе всия налоговиков и таможенников Украины г-ну Насирову. Впрочем, упомянутый товарищ оказался настолько слаб здоровьем, что тут же слег. Говорят, что даже с инфарктом. Т.о., в полку «колясочников» и «носильщиков» (т.е. тех, кто скрывается от тюрьмы на носилках скорой помощи) прибыло. Теперь и Насиров слегка попрячется в больничке, а затем свалит заграницу…

Тем временем кипят страсти вокруг ж.д. блокады Донбасса. Стеце-кремлеботы всех рангов и мастей уже не из штанов, а из трусов выпрыгивают, дабы показать какие «гады» «Самопощь», Семенченко, Садовый и вообще все «блокадники», мешающие лучшим людям страны во главе с Ринатом Леонидовичем пилить «бабки».

Как главный аргумент сейчас выдвинута «мысля», что «ДНР-ЛНР», а если точнее, то Путин «национализировали все предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией» на оккупированных территориях. В ответ «блокадники» выдали справку, что «украинская юрисдикция» — это предприятия «Внешэкономбанка» России, российского же олигарха Нусенкиса, российского олигарха с украинским гражданством Новинского, а также господ Ахметова и Таруты. Р. Ахметов в период активных захватов Путиным Донбасса дудел в заводские гудки. А С. Тарута благополучно возглавлял Донецкую область со всем известным успехом. Сейчас же, если верить т.н. главе «ДНР» Захарченко он «рукопожат» в Москве…

Кроме того, чувствуется, что блокада — дело серьезное и делается очень грамотными людьми. Поэтому мигом появился фильм с нарезкой видеоцитат от «столпов» т.н. «ДНР-ЛНР», минимум в ранге «первых вице-премьеров». И оказывается, что Украина еще в начале лета прошлого года уже пережила одну 45-суточную блокаду! Объявленную «трудящимися и властями» упомянутых «республик». Кроме того, каждый бугор на территории оккупированного Донбасса на пальцах объясняет, почему упомянутые предприятия под «украинской юрисдикцией», почему они платят налоги и украинскому бюджету тоже, и почему их НЕЛЬЗЯ «национализировать». Потому как продать продукцию заграницу будет невозможно, а также получить руду и прочие материалы.

Особенно обрадовало признание того же Захаренко, что он лишь приветствует выплату двух пенсий жителям оккупированных территорий — «нашей и украинской». Ибо «это подрывает экономику нашего противника».

Здесь мы немного отвлечемся. В ноябре 2016-го весьма квело протестовали труженики «Запорожьеоблэнерго». Ибо у компании несколько месяцев подряд отнимали все деньги. Посему не только зарплаты нечем было платить, но и даже застраховать автовышки, без чего выезд последних из гаража запрещен. Тогда дейстовал т.н. «нулевой алгоритм» от НКРЭКУ, по которому облэнерго не оставляли ни копейки, поступившей на его счета дневной выручки. Типа выбивайте деньги с должников, а иначе…

Учитывая, что все долги накоплены с помощью фирташевских и российских заводов, которым Кабмин Азарова что-то списывал, выбить не удалось. Ибо списание не коснулось «Запорожьеоблэнерго». В результате долг последнего нынче больше триллиона. Драконовскими же методами НКРЭКУ в течении 2016 года его удалось сократить аж на миллион…

Та же система и с «Луганскоблэнерго». Там тоже «нулевой алгоритм», правда вызван он другими обстоятельствами. Компания ОБЯЗАНА решением Кабмина поставлять электроэнергию на оккупированные территории, а вот денежки оттуда она должна выбивать самостоятельно. Естественно, этого не происходит, поэтому «за того парня» платят жители и предприятия не оккупированной части Луганщины. А компания-поставщик сидит без копейки. Кабмин и НКРЭКУ это знают, но грабят украинских энергетиков.

Но вернемся к околоблокадной теме. Президент Петр Порошенко подписал закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення». Некторые СМИ тут же отреагировали на новость заголовками: «Порошенко сьогодні підписав закон про допомогу ОРДЛО ТА КРИМУ».

А злые «блокадники» тут же выдали новое видео, на котором ПОЛУЧАТЕЛИ УПОМЯНУТОЙ ПОМОЩИ — молодежь ОРДЛО (т.н. «ДНР-ЛНР») из Енакиево в четверг стали под лозунгами «Украина! Хватит грабить Донбасс!» и митингуют «за укрепление экономических связей с Россией»…

Но нас поразило видео, тоже недавно обнародованное народным депутатом Тарасом Пастухом. Оно записано еще в мае прошлого года. Снята акция протеста, на которой митингуют ПОЛУЧАТЕЛИ УКРАИНСКИХ ЗАРПЛАТ — ТРУЖЕНИКИ «УКРЗАЛИЗНЫЦИ» Дебальцевского узла.

Вот выступает тётень, старший диспетчер: «Я обращаюсь к мировой общественности: это не здесь террористическая организация! Террористическая организация — это киевская «хунта», которая не платит нам пенсий и зарплат, блокирует наши счета. Это Россия нас кормит!» (Дружные крики «Ура»!).

А вот и дядя — профсоюзный босс: «Сколько надо ума, чтобы украинские горе-руководители поступили так с нашей отраслью…. Мы, дебальчане, пережили вместе эту фашистскую гадину (это стало быть время, когда ВСУ занимали город и станцию? — Авт.).

А дальше скандирование всей толпы: «Украина! Верни заработанные деньги». Оно и понятно — люди сверх плана перевозят российские танки, боеприпасы, топливо, «боевых бурятов» и чеченских «шахтеров», а «хунта», «фашисты» и просто Украина им ПОСМЕЛИ задержать зарплату!

Вскоре правительство Гройсмана прислушалось к «труженикам Донбасса», уплатило все долги, и дальше за пособничество в убийстве украинских солдат платит деньги вовремя. А теперь из отнятого в украинских пенсионеров, работяг и предпринимателей будут увеличивать соцвыплаты и прочим участникам подобных митингов как на Донбассе, так и в Крыму..

Товарищи историки, сознайтесь! Вам известен хоть один похожий эпизод подобной «гибридной войны» со времен пирамид? Нам не известен, и от этого так грустно на душе…

Леонид Романовичев